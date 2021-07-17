РИАМО - 17 июл. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России, сообщает Газета.ru.

Игра прошла в Калининграде и закончилась со счетом 3:0.

В первом тайме матча гол забил Далер Кузяев. Во втором тайме отличились Сердар Азмун и Александр Ерохин.

Петербургская команда стала шестикратным обладателем данного трофея. Также «Зенит» выигрывал Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

В игре первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет с подмосковной командой «Химки». А столичный «Локомотив» проведет встречу с тульским «Арсеналом». Обе игры состоятся 24 июля.