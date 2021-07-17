РИАМО - 17 июл. На Федеральном военном мемориальном кладбище в городском округе Мытищи в субботу состоялось открытие памятника космонавту Алексею Леонову, сообщил космонавт Иван Вагнер.

Он отметил, что скульптором памятника является Ярослав Бородин.

«Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон», - написал Вагнер в своем Twitter-аккаунте.

Леонов 18 марта 1965 года первый в истории человечества вышел в открытый космос и провел там 23 мин. 41 сек., из них 12 мин. 9 сек. — за пределами корабля. Это был научный эксперимент, при этом личность космонавта раскрыли не сразу. Позже стало известно, что скафандр Леонова раздулся, и он с большим трудом смог попасть внутрь корабля и выжить.

В 1975 году Леонов также участвовал в первой стыковке двух космических кораблей СССР и США.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. Скончался 11 октября 2019 года от острой сердечной недостаточности.