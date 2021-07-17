РИАМО - 17 июл. В торжественной обстановке на Северном речном вокзале столицы прошло открытие свадебного сезона, в субботу там поженились 3 пары, передает корреспондент РИАМО.

«В рамках поручения мэра по поиску необычных мест для регистрации брака <...> мы предложили Северный речной вокзал. Мы действительно верим, что этот памятник, архитектурный объект станет знаменательной, памятной площадкой и принесет им (молодоженам - ред.) счастье и удачу», - сказала заместитель генерального директора ГУП « Мосгортранс» Юлия Темникова.

Она добавила, что второй необычной площадкой для бракосочетания стала станция метро «Маяковская». Выбор пал на нее из-за особенной архитектуры и мозаики, благодаря которым станция стала объектом культурного наследия. На Северном речном вокзале браки заключают в вечернее время, а на «Маяковской» - в ночное.

«Все чаще молодожены выбирают необычные места для бракосочетания. Месяц назад совместно с «Московским транспортом» мы решили открыть две такие площадки. Около 20 пар молодоженов планируют пожениться на площадках «Московского транспорта». Пары подавали заявления заранее и с большим энтузиазмом», - отметила начальник Дворца бракосочетания №1 Елена Филина.

В ближайшее время еще 13 пар молодоженов планируют пожениться на Северном речном вокзале.

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