РИАМО - 17 июл. Международный авиационно-космический салон в подмосковном Жуковском будут посещать порядка 20-30 тыс. человек ежедневно, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заместитель гендиректора компании «Авиасалон» Владимир Советкин уточнил, что МАКС-2021 готов и к большей посещаемости, но этого не произойдет из-за пандемии коронавируса.

По его словам, из-за рекомендаций Роспотребнадзора формат мероприятия был немного видоизменен.

«Теперь у нас на каждый день продается билет с целью немного «растворить» посетителей по дням», — пояснил Советкин.

Он напомнил, что в предыдущие годы посещаемость авиасалона в Жуковском достигала 150-200 тыс. человек ежедневно.

Ранее пресс-служба организаторов салона сообщала, что демонстрационная программа МАКС будет унифицирована. Так, в будни полеты авиации будут столь же зрелищными, как и в выходные.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском. Свою продукцию на мероприятии будут представлять все ведущие аэрокосмические компании России.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>