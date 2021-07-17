РИАМО - 17 июл. В субботу вступил в силу закон «О театральной деятельности в Подмосковье», который направлен на развитие и поддержку данной сферы, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Работать над проектом закона комитет регионального парламента по вопросам образования, культуры и туризма начал в 2019 году. Депутаты вместе с экспертами и театральной общественностью провели свыше 30 рабочих совещаний. Приняли закон в 2021 году.

«Деятельность театров постоянно меняется, появляются спектакли, в которых используются видео, интерактив, это уже не тот классический вид, который был раньше. Закон необходим, чтобы создать все условия, чтобы они работали в нормативном поле, имели право на господдержку. Тогда получится хорошее подспорье для развития данной сферы в регионе», - отметил председатель комитета Олег Рожнов.

Худрук Пушкинского музыкального театра Борис Урецкий отметил, что принимал участие в обсуждении законопроекта.

«Мы много даем спектаклей в регионе и создание областного театрального реестра - это крайне важный пункт для профессионализации гастрольной деятельности. Потому что сегодня в ДК очень часто дается халтура. И включение театров в такой реестр даст знак качества», - добавил Урецкий.

По его словам, важно также признание негосударственных театров, которые теперь смогут рассчитывать на госфинансирование.

В Подмосковье в этом году продолжится модернизация театров и постановка новых спектаклей. Были заключены соглашения с министерством культуры РФ на реализацию проектов «Театр – детям» и «Театры малых городов». На эти цели планируют направить 60 млн рублей.

Также в этом году в Московской области поставят 26 премьерных спектаклей.

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