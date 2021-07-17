РИАМО - 17 июл. В Жуковском в субботу провели генеральную репетицию летной программы Международного авиационно-космического салона, ее кульминацией стал полет 2 истребителей Су-30, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во время авиапоказа на салоне планируют сделать акцент не на военных самолетах, а на гражданских. В частности, речь идет о лайнерах МС-21-200, МС-21-300, Ил-114-300, а еще Sukhoi Superjet.

Также посетителям МАКС-2021 продемонстрируют возможности истребителей пятого поколения Су-57, военных самолетов МиГ-35, Су-30 и учебного самолета Як-152.

МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в Жуковском. Свою продукцию на салоне представят все ведущие аэрокосмические компании РФ.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>