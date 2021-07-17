РИАМО - 17 июл. Субботник провели на берегу речки Большая Смедова у деревни Острога в городском округе Кашира, в уборке территории принимали участие экологи и активисты, сообщает пресс-служба советника губернатора Подмосковья (в ранге министра) Александра Когана.

Убрать заторы из упавших в воду деревьев, собрать мусор, облагородить берег приехали советник губернатора Московской области (в ранге министра) Александр Коган, экологи и активисты, присоединились к субботнику и местные жители, которые раньше пытались привести это место в порядок, но своими силами не справились.

В субботнике приняла участие спецтехника. Ломовоз-погрузчик помог вытащить крупные стволы деревьев, экскаватор-планировщик - выровнять линию берега, тракторы - окосить траву, вывезти порубочные остатки и отсыпать песком небольшой пляж.

«Река является точкой притяжения для местных жителей, мы видели, что все здесь заросло. Вдобавок маловодье, потому что выше по течению образовались 3 запруды из поваленных деревьев. Мы сейчас разбираем образовавшиеся плотины и уже через день здесь возможно будет купаться. Кроме того, обустраиваем берег, покосили траву», - сказал Коган.

Он отметил, что в рамках субботника проведена обычная санитарная очистка, на которую не требуются какие-то разрешения.

Работа кипела несколько часов - активисты, вооружившись бензопилами, стоя почти по пояс в воде, разбирали завалы, которые преградили путь потоку реки. По цепочке бревна вытаскивали на берег и увозили на утилизацию. А в это время на выровненном берегу появилось несколько кубометров мелкого речного песка. Ходить по нему будет гораздо приятнее, чем по скользкой глине.

В итоге из дикого заросшего места берег превратился в аккуратный пляж, а река Большая Смедова, освободившись от многочисленных заторов, потекла заметно резвее.