РИАМО - 17 июл. В России снова активизировались телефонные мошенники, теперь они представляются не сотрудниками банков, а работниками МВД, сообщил директор Научно-исследовательского финансового института при Минфине РФ Владимир Назаров.

«Постоянно обращаем внимание на рост атак и, скажем так, на их оригинальность и изворотливость. Если раньше мошенники прикидывались работниками банков, то сейчас большинство звонков - это от якобы сотрудников МВД. Нельзя верить им на слово», - сказал Назаров в интервью kp.ru.

Он подчеркнул, что нельзя по телефону сообщать номера банковских карточек, а тем более CVV-код или переводить денежные средства, даже в том случае, если вас будут убеждать, что вы участвуете в спецоперации.

По его словам, за последние полгода примерно половина опрошенных жителей страны сталкивалась с телефонными мошенниками, а каждый десятый россиянин перевел им деньги. За первые четыре месяца текущего года число кибермошенничеств выросло более чем на четверть.