РИАМО - 17 июл. Защитник 18-летней Валерии Башкировой, которая сбила на машине троих детей на пешеходном переходе в Москве, в зале суда назвал аварию несчастным случаем. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

16 июля девушка, которая недавно получила водительские права, сбила трех детей на пешеходном переходе около д. 5 по ул. Авиаторов. Один из пострадавших скончался в столичной больнице. По предварительным данным, водитель была за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Никулинский районный суд Москвы избрал в отношении Башкировой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 сентября.