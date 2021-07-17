РИАМО - 17 июл. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать на территории Москвы и Подмосковья до 21 часа 18 июля из-за высокого риска возникновения пожаров. В регионе прогнозируется 4 класс пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Также на 18 июля в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. «Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее из-за высокой пожароопасности закрыли въезд в подмосковные леса для людей и транспорта. Запрет действует по 19 июля.