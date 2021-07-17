РИАМО - 17 июл. Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская отреагировала на сообщения в СМИ об отказывающем у артистки легком, передает Газета.ru.

Ранее в одном из Telegram-каналов со ссылкой на данные рентгена певицы утверждалось, что правое легкое МакSим начинает отказывать, аппарат ИВЛ не справляется со своей задачей.

«Я не могу комментировать информацию, которая является врачебной тайной. Только с разрешения родственников, так как только у них достоверная информация о состоянии Марины», — сказала Богушевская.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день состояние певицы по-прежнему стабильно тяжелое.

Директор артистки Маргарита Соколова отметила, что сможет ответить на вопрос о ее состоянии только 19 июля.

«Сейчас суббота и воскресенье, лечащих врачей нет, с которыми я могу пообщаться, поэтому смогу ответить только в понедельник. Информацию можно получить только от докторов», — сказала Соколова.

В июне 38-летнюю певицу доставили в московскую клинику с пневмонией и 40%-ным поражением легких. Несмотря на усилия врачей, состояние певицы ухудшилось, ее ввели в искусственную кому.