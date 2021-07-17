РИАМО - 17 июл. С начала 2021 года в российском сегменте соцсети «ВКонтакте» выявили 5 самых популярных эмодзи. Чаще всего россияне выражали похвалу и одобрение с помощью эмодзи «класс» (большой палец наверх), сообщает «Вечерняя Москва».

На втором месте находится эмодзи «валяюсь по полу от смеха», на третьем — изображение в форме сердца. Четвертую позицию в этом списке занимает эмодзи «улыбающиеся лицо с глазами-сердечками», а на пятом — «лицо со слезами радости».

Пресс-служба Facebook в России рассказала, какие самые популярные эмодзи еды и напитков используют пользователи соцсети в разных странах мира. Например, в Аргентине пользователи больше всего любят отправлять друг другу «кусочек пиццы», в Нидерландах и ЮАР — «детскую бутылочку», в Австралии - «леденец» и «пирожное», в Малайзии — «плитку шоколада».

В соцсети «Одноклассники» самым популярным в этом году эмодзи стало «лицо, изображающее поцелуй». На втором месте - эмодзи «смех», на третьем — изображение «класс», на четвертом — «сердце», на пятом - «букет цветов».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что у современных пользователей эмодзи стали очень популярны.

«Сейчас идет развитие общения этими смайликами, в том числе развиваются стикеры. Они анимированные, больше по размеру, иногда с их помощью можно передать большее количество информации и эмоций. Но, тем не менее, эмодзи никуда не денутся, ими активно пользуются и их применяют в рекламных целях. Эмодзи с нами надолго», - подчеркнул Зыков.

Психоаналитик, кандидат медицинских наук и писатель Наталья Толстая уточнила, что эмодзи раскрашивают общение людей, помогают построить «мостик» между вербальным и невербальным. Она сравнила эмодзи с жестикуляцией в том случае, когда человека нет рядом.