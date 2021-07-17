РИАМО - 17 июл. На севере Москвы полицейские выявили факт подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса, объявление о продаже поддельных медицинских документов нашли в Сети. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Полицейские договорились о встрече по данному объявлению на Ленинградском проспекте, где купили у 43-летней женщины 3 медсправки о вакцинации от Covid-19. За них оперативники отдали 4,5 тыс. рублей.

Женщина объяснила, что работает курьером службы доставки, а медицинские документы получила от неизвестного лица.

Согласно исследованию специалистов, изъятые образцы справок оказались поддельными.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

На сегодняшний день специалисты проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на выявление аналогичных преступлений, а также установление всех лиц, причастных к данному противоправному деянию.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Работодателям в РФ разъяснят порядок проведения вакцинации сотрудников от Covid‑19. Кроме того, премьер‑министр РФ поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

- Иммунолог рассказал, как жара влияет на течение Covid‑19. Люди с патологиями сердца и сосудов тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание.

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.