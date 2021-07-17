РИАМО - 17 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда и соцзащиты, а также Роспотребнадзору направить работодателям разъяснения по организации вакцинации персонала от коронавируса. Об этом сообщает Газета.ru.

Также работодатели должны получить разъяснения по порядку учета процента вакцинированных сотрудников.

О результатах проведенной работы нужно будет доложить 20 июля 2021 года.

Кроме того, Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса. Еще он порекомендовал властям российских регионов сформировать резерв коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств, так как ситуация с Covid-19 в стране остается сложной.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Работодателям в РФ разъяснят порядок проведения вакцинации сотрудников от Covid‑19. Кроме того, премьер‑министр РФ поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

- Иммунолог рассказал, как жара влияет на течение Covid‑19. Люди с патологиями сердца и сосудов тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание.

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.