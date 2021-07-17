РИАМО - 17 июл. Пожарные ликвидировали открытое горение в нежилом здании в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:51. Загорелось здание на ул. Поповка, д. 1.

В 17:35 пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. В 18:37 было ликвидировано открытое горение.

В ликвидации возгорания принимают участие 16 единиц техники и 54 человека.

Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается склад.

Видео пожара на складе со стройматериалами в Реутове>>