РИАМО - 17 июл. Пожарные ликвидировали открытое горение в нежилом здании в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:51. Загорелось здание на ул. Поповка, д. 1.
В 17:35 пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. В 18:37 было ликвидировано открытое горение.
В ликвидации возгорания принимают участие 16 единиц техники и 54 человека.
Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается склад.
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