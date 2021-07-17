РИАМО - 17 июл. У платформы «Россия – страна возможностей» появится свое мобильное приложение, которое упростит доступ к ее функционалу для молодежи, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Первый замруководителя администрации президента РФ, член наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Кириенко провел встречу с активными участниками проектов, олимпиад и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Встреча прошла в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Участница конкурса «ТопБЛОГ» из Москвы Олеся Ильина предложила сделать мобильную версию платформы «Россия – страна возможностей». По ее словам, уже сейчас зумеры больше половины своего времени в телефоне тратят на приложения.

«Согласен с вами абсолютно – «России – стране возможностей» точно нужно свое мобильное приложение, и команда над этим работает. Поэтому если есть интерес и готовность – присоединяйтесь. Это точно надо делать, ребята этим занимаются», – сказал Кириенко.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. С 2019 года его принимает мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, созданная как образовательный центр и площадка для образовательных и молодежных форумов.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина для создания эффективных социальных лифтов. Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», проект «ТопБЛОГ» и другие.