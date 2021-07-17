РИАМО - 17 июл. Первый замруководителя администрации президента РФ, член наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Кириенко рассказал, как дальше можно развивать платформу. Об этом сообщает пресс-служба АНО.
На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в рамках второй смены «Россия – страна возможностей» прошла встреча активных участников проектов, олимпиад и конкурсов платформы с Сергеем Кириенко.
Он уточнил, что число участников проектов платформы «Россия – страна возможностей» достигло 8 млн человек.
По его словам, следует усилить интеграцию между проектами платформы и «другими проектами в государстве, которые направлены на поддержу самореализации молодежи, развитие и самосовершенствование». В частности, Кириенко упомянул о взаимодействии с проектами общества «Знание» и арт-кластера «Таврида».
«Первое – синергия и интеграция между проектами, второе – «бесшовные» переходы и возможность переходить из проекта в проект. Например, заканчивается проект «Большая перемена», ребята выходят из школы в институт, и какой-то другой проект платформы «Россия – страна возможностей» должен их подхватить и дать возможность двигаться вперед», – подчеркнул Кириенко.
Он уточнил, что расширение проектов и рост количества их участников неизбежно ведут к увеличению числа тех, кто не смог победить, в связи с чем ставится задача сделать так, чтобы эти люди «не чувствовали себя ущемленными».
Кроме того, Кириенко анонсировал новые даты проведения форума «Россия – страна возможностей». Он пройдет с 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля «Таврида-АРТ».
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