РИАМО - 17 июл. Первый замруководителя администрации президента РФ, член наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Кириенко рассказал, как дальше можно развивать платформу. Об этом сообщает пресс-служба АНО.

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в рамках второй смены «Россия – страна возможностей» прошла встреча активных участников проектов, олимпиад и конкурсов платформы с Сергеем Кириенко.

Он уточнил, что число участников проектов платформы «Россия – страна возможностей» достигло 8 млн человек.

«Нам важно понять, как развивать платформу «Россия – страна возможностей» дальше. Сейчас 26 проектов на платформе, в целом они абсолютно успешны, у нас около 8 млн человек, которые за 3 года поучаствовали в различных проектах «России – страны возможностей», причем многие поучаствовали не в одном проекте, а в нескольких», – сказал Кириенко.

По его словам, следует усилить интеграцию между проектами платформы и «другими проектами в государстве, которые направлены на поддержу самореализации молодежи, развитие и самосовершенствование». В частности, Кириенко упомянул о взаимодействии с проектами общества «Знание» и арт-кластера «Таврида».

«Первое – синергия и интеграция между проектами, второе – «бесшовные» переходы и возможность переходить из проекта в проект. Например, заканчивается проект «Большая перемена», ребята выходят из школы в институт, и какой-то другой проект платформы «Россия – страна возможностей» должен их подхватить и дать возможность двигаться вперед», – подчеркнул Кириенко.

Он уточнил, что расширение проектов и рост количества их участников неизбежно ведут к увеличению числа тех, кто не смог победить, в связи с чем ставится задача сделать так, чтобы эти люди «не чувствовали себя ущемленными».

Кроме того, Кириенко анонсировал новые даты проведения форума «Россия – страна возможностей». Он пройдет с 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля «Таврида-АРТ».