РИАМО - 17 июл. «Единая Россия» запустила портал, на котором россияне могут высказать свои идеи для включения в народную программу партии, сообщает РИА Новости.

Как пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, каждый житель страны может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам», - сказал Турчак.

Принять участие в формировании народной программы можно на сайте np.er.ru. Первый способ - голосование за предложения в 9 разделах, охватывающих основные сферы жизни. Второй способ участия - отправка своих идей через специальную форму.

Также можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Кроме этого, партия проводит в регионах экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В обсуждениях участвуют представители науки и профессиональных сфер деятельности, общественники, представители власти и депутаты.