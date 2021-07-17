РИАМО - 17 июл. В столице во время грозы порядка 10 деревьев упало от шквалистого ветра, одно дерево упало на провода, сообщает ТАСС.

«Из-за ветра произошло падение порядка 10 деревьев в разных округах, в частности, на севере и юго-востоке Москвы», - сообщил источник агентства в экстренных службах.

Коммунальщики приступили к устранению последствий непогоды.

В Москве до конца суток прогнозируют грозу, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. По прогнозам синоптиков, активная грозовая деятельность в городе продлится до 19-20 часов, после чего погода улучшится.

В субботу в мегаполисе может выпасть 60% от месячной нормы осадков. Порядка 300 бригад «Мосводостока» дежурят на столичных улицах, чтобы оперативно устранять подтопления.