РИАМО - 17 июл. «Ростех» показал первую «цель» нового истребителя, ей стал иностранный боевой корабль, напоминающий британский эсминец Defender, сообщает Газета.ru.

Компания планирует представить новинку на МАКС-2021.

На странице госкорпорации в Facebook выложили изображение части фюзеляжа нового самолета, который летит над морем. Под фюзеляжем расположена оптико-локационная станция нового типа, а в ее зеркальных панелях отражается военный корабль, которых схож с эсминцем ВМС Великобритании «тип 45».

Другой информации о новом отечественном истребителе пока нет.

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