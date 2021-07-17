Возгорание произошло в складском помещении на территории Реутова, огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|+20˚C … +22˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|746 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|+28˚C … +30˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|+27˚C … +29˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|742 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
Возгорание произошло в складском помещении на территории Реутова, огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии