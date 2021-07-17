РИАМО - 17 июл. Пожар в нежилом здании произошел на ул. Поповке в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха, его площадь составила 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее СМИ писали, что возгорание случилось на складе стройматериалов в Реутове.

Сообщение о загоревшемся здании потупило в 16:51. Пожарные локализовали возгорание в 17:35.

В тушении пожара принимают участие 54 человека и 16 единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 38 пожаров. Для их тушения привлекали 333 человека и 95 единиц техники.

Видео пожара на складе со стройматериалами в Реутове>>