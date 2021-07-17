РИАМО - 17 июл. Дорогомиловский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Его арестовали на 1 месяц и 30 суток, до 15 сентября 2021 года включительно.

Скрипкин обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее мужчину задержали в столице. По версии следователей, высокопоставленный таможенник и его знакомый бизнесмен украли 85 млн рублей при проведении электронного аукциона на закупку административного здания в 2018 году.