РИАМО - 17 июл. В условиях непогоды автобусы «Мострансавто» продолжат работать в штатном режиме, чтобы обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

До конца дня в субботу местами в Подмосковье ожидаются грозы с дождем, ливень. При грозе возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

«Профильные службы усилили контроль за техническим состоянием подвижного состава перед выходом на линию. При выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима, дистанции и бокового интервала», — сказали в пресс-службе.

Диспетчерские службы филиалов «Мострансавто» организовали взаимодействие с коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.