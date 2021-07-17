РИАМО - 17 июл. Видео произошедшего возгорания в подмосковном Реутове выложил в своем аккаунте в Instagram пользователь semen121.

На записи можно увидеть, как черный столб дыма поднимается над деревьями, также за зеленой растительностью видны языки пламени. Видеоролик снят из окна машины.

На видео в Instagram-аккаунте r_e_u_t_o_v видно, что столбы дыма поднимаются над многоквартирными домами.

Ранее СМИ сообщали, что в Реутове произошел пожар на складе со стройматериалами.