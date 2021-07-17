РИАМО - 17 июл. В подмосковной деревне Верея в субботу похоронили актера, рок-музыканта, основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова, сообщает Федеральное агентство новостей.
В Верее музыкант жил последние годы вместе с супругой Ольгой.
На похороны артиста пришло большое количество местных жителей.
Утром в субботу церемония прощания с Мамоновым состоялась в Донском монастыре в Москве. На нее пришли десятки людей, среди которых родные актера и поклонники его таланта.
Мамонов умер на 71-м году жизни в клинике в московской Коммунарке. Свыше 2 недель он боролся с Covid-19.
Петр Мамонов был известным в РФ музыкантом и актером. Он сыграл роли во многих фильмах, среди которых «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Шапито-шоу», «Остров», «Царь» и другие.
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