РИАМО - 17 июл. В подмосковной деревне Верея в субботу похоронили актера, рок-музыканта, основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Верее музыкант жил последние годы вместе с супругой Ольгой.

На похороны артиста пришло большое количество местных жителей.

Утром в субботу церемония прощания с Мамоновым состоялась в Донском монастыре в Москве. На нее пришли десятки людей, среди которых родные актера и поклонники его таланта.

Мамонов умер на 71-м году жизни в клинике в московской Коммунарке. Свыше 2 недель он боролся с Covid-19.

Петр Мамонов был известным в РФ музыкантом и актером. Он сыграл роли во многих фильмах, среди которых «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Шапито-шоу», «Остров», «Царь» и другие.