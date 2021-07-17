РИАМО - 17 июл. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов дал советы по регулировке температуры в машине для того, чтобы ребенок не простудился. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

«Открывать окна в салоне автомобиля при перевозке детей в жару не рекомендуется, потому что при резких потоках воздуха усиливается испарение влаги с поверхности кожи, и ребенок может быстро переохладиться», - сказал Османов.

Он подчеркнул, что лучше всего включить в машине штатный кондиционер. Специалист рекомендовал поддерживать циркуляцию воздуха в салоне. Оптимальный температурный режим в машине составляет 20-22 градуса.

Педиатр уточнил, что планировать поездки с детьми на авто лучше рано утром или после захода солнца.

В столице сохраняется аномально жаркая погода. На 18 июля в городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.