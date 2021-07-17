РИАМО - 17 июл. Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что система поступления в вузы страны стала более справедливой благодаря введению Единого госэкзамена, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кириенко поднял вопросы, касающиеся ЕГЭ, на встрече с участниками проектов платформы «Россия - страна возможностей» в рамках форума «Территория смыслов».

Еще он отметил, что из-за ЕГЭ в последние годы образование начало фокусироваться на так называемом «натаскивании» школьников на шаблонный формат экзамена.

Ранее стало известно, что Минобразования РФ планирует внести изменения в правила приема в вузы, которые коснутся в том числе и сдачи Единого государственного экзамена. Так, можно будет отказаться от прохождения испытаний в формате ЕГЭ.