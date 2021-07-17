РИАМО - 17 июл. На территории Москвы 18 июля с 10 часов до 18 часов будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен в Ярославской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях Центрального федерального округа.

В Московском регионе 18 июля температура может подняться до 32 градусов. Также прогнозируется переменная облачность. По Подмосковью местами может пройти кратковременный дождь.

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