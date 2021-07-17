РИАМО - 17 июл. Жаркая погода не только не оказывает сдерживающего влияния на распространение Covid-19, но и ухудшает течение заболевания, сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.

«Когда речь идет о любой массовой инфекции во время теплой погоды, если мы не берем в счет кишечную инфекцию, имеется нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а так как у многих россиян есть патологии сердца и сосудов, это достаточно распространенные заболевания, нагрузка еще больше увеличивается», – сказал Викулов в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что люди с указанными заболеваниями тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание Covid-19.

Специалист добавил, что еще жара способствует потере жидкости в организме.

«Это увеличивает риск интоксикации, тромбообразования у любого человека, и это особенно опасно при коронавирусе», – отметил Викулов.

По его словам, если человек не будет восполнять потерянную жидкость, то может начаться обезвоживание, а это очень опасно для ослабленных людей.

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17 ИЮЛЯ

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.