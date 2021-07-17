РИАМО - 17 июл. Дорогомиловский районный суд Москвы изберет меру пресечения в отношении задержанного заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

В субботу в суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании для Скрипкина меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 сентября 2021 года включительно.

Замначальника Южного таможенного управления ФТС России подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее Скрипкина задержали в столице. По версии СК, высокопоставленный таможенник и его знакомый коммерсант украли 85 млн рублей при проведении электронных торгов на закупку административного здания в 2018 году.