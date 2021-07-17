РИАМО - 17 июл. Столичный суд отправил под домашний арест обвиняемую в совершении ДТП на улице Авиаторов, в результате аварии один ребенок погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«Никулинский районный суд города Москвы 17 июля 2021 года избрал в отношении обвиняемой Башкировой Валерии Эдуардовны домашний арест на 2 месяца, то есть до 15 сентября 2021 года», - отметили в пресс-службе.

16 июля девушка 2002 года рождения, недавно получившая водительские права, сбила трех детей на пешеходном переходе возле д. 5 по улице Авиаторов. По предварительным данным, девушка находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».