РИАМО - 17 июл. В Подмосковье ликвидировали уже свыше 160 «глупых» пробок, которые возникали не из-за большого потока транспорта, а, например, из-за неправильной дорожной разметки, неэффективной работы фаз светофоров или ни к месту установленных дорожных знаков. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Программа «Долой глупые пробки» стартовала в 2021 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она реализуется в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Так, за это время существенно улучшилась дорожная ситуация в Лобне.

«Теперь 90 тыс. жителей и 40 тыс. транспортных средств тратят вдвое меньше времени для проезда внутри города в час пик, а время ожидания зеленого светофора для пешеходов в среднем сократилось на 50-60%. Ситуацию изменили на самых проблемных участках, которые определяли вместе с жителями округа», - сказал начальник управления министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников.

В Лобне была проанализирована работа 17 светофорных объектов. В результате появились 2 «умных» перекрестка: один - на пересечении Шереметьевского шоссе, Краснополянского проезда и ул. Ленина, второй - между Букинским шоссе и Батарейной ул.

«Система «умный перекресток» работает с помощью датчиков, заложенных в дорожное полотно, считывающих как общественный, так и личный транспорт. Все составляющие системы подключены к интеллектуальному контроллеру, регулирующему движение в зависимости от текущей нагрузки, включая зеленый сигнал светофора на тех направлениях, где это необходимо», - сказал технический директор «СпецДорПроекта» Константин Антонович.

Он отметил, что на данных перекрестках установлено 2 интеллектуальных дорожных контроллера «Поток» и 38 индуктивных петлевых детекторов транспорта.

Работы по оптимизации дорожного движения провели еще на 9 перекрестках в Лобне: перенастроили светофоры, изменили геометрию дорожной разметки, создали регулируемые пешеходные переходы, оборудовали кнопки вызова пешеходной фазы. Кроме того, установили новые бело-лунные секции на светофорах, которые предупреждают водителей, что нужно уступить дорогу пешеходам при выполнении поворота.

Всего в этом году в Подмосковье разгрузят более 200 участков дорог в рамках программы «Долой глупые пробки».

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