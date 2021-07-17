РИАМО - 17 июл. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержали коммерсанта и замначальника Южного таможенного управления, которых подозревают в мошенничестве на 85 млн рублей, сообщает Nation News.

По данным СК, мошенничество произошло в 2018 году при проведении электронных торгов на закупку административного здания. Два фигуранта дела завысили цену контракта, из-за этого конкуренции на аукционе не было.

Предприниматель заключил госконтракт на сумму более 253 млн рублей, в результате Южному таможенному управлению перешло здание площадью около 3 тыс. кв. м и два земельных участка. Исследование установило, что стоимость приобретенного имущества искусственно завышена на 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Похищенные денежные средства фигуранты потратили на свои личные цели. По данному факту было возбуждено уголовное дело.