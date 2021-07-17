РИАМО - 17 июл. Купание в зонах отдыха «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3» на северо-западе Москвы временно запрещено, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Запрет на купание установили из-за несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

В Серебряном Бору установлены знаки о запрете купания. Купаться в этих зонах отдыха нельзя до получения удовлетворительных результатов исследования воды.

В Москве для купания открыты 7 зон отдыха: озеро Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), озеро Белое (ВАО), Путяевский пруд (ВАО) и Большой Садовый пруд (САО).

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