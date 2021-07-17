РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 июл. Жителей Дзержинского до 18 июля просят проголосовать на портале «Добродел» за «зеленые зоны» для недопущения там строительства, сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на «Доброделе» продолжается сбор предложений по определению «зеленых зон» на территории городов Подмосковья, которые внесут в Региональную геоинформационную систему (РГИС), чтобы сохранить их для жителей городских округов и не допустить застройки.

Голосование продлится до 18 июля. По итогам опроса будут определены «зеленые зоны», которые попадут под особый контроль и охрану от застройки. Каждый житель Подмосковья может предложить три зеленые территории в своем округе.

Для этого нужно зайти на портал «Добродел», выбрать в голосовании свой городской округ, поставить точку на карте, которая соответствует любимой «зеленой зоне» и написать пару слов, почему данная зона важна. Можно также приложить фотографию территории.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Дзержинский от 23.06.2021 №347-ПГА на территории города определены перечень и классификация «зеленых зон» общего пользования: сквер Пушкина, парк «Сказка», сквер Ветеранов, бульвар 70-летия Победы, аллея Светлая, сквер Победы, Лазуринский бульвар, набережная Дзержинского городского карьера, парк «Гремячевский родник», сквер у Верхнего пруда, площадь Дмитрия Донского, аллея Знаний, Голюбовская горка, сквер целителя Пантелеймона, сквер с памятником Дзержинскому, территория вдоль железнодорожных путей, территория карьера ЗИЛ (у леса и у дамбы).