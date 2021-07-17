РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 июл. Медали «За особые успехи в учении» получили в 2021 году 29 выпускников одиннадцатых классов Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

К выпускникам обратился замглавы округа, начальник управления развития отраслей социальной сферы Глеб Горскин. Он подчеркнул, что все виновники торжества 11 лет вместе с родителями и учителями добросовестно трудились и теперь заслуженно пожинают лавры. Горскин поблагодарил ребят за то, что они достойно представили Дзержинский на областном уровне по результатам выпускных испытаний.

«Хотелось бы, чтобы вы и дальше в институтах прославляли наш город и добивались больших успехов. А пока вы будете учиться, мы попробуем создать для вас достойные рабочие места в родном городе», — отметил Горскин.

Начальник управления образования Татьяна Чиркунова напомнила, что помимо наградных знаков и аттестатов особого образца отличники учебы получают подарки от главы города — сертификаты на 10 тыс. рублей. Их выпускникам вручили в ходе торжественной церемонии.

С напутственными словами к медалистам обратились директора 6 образовательных учреждений города и педагоги. Они желали ребятам успехов в дальнейшей учебе и жизни.

В 2021 году общеобразовательные учреждения Дзержинского закончили 200 учащихся 11-х классов. Из них 29 — медалисты. В этом году 5 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. При этом трое заработали еще и медали. Анастасия Горохова из лицея №3 и Екатерина Кузнецова из гимназии №4 успешно сдали русский язык, а Екатерина Сухова из гимназии №5 — литературу. 18 выпускников сдали ЕГЭ на 90-99 баллов. Не было ни одного выпускника, который не был бы допущен к экзамену или не сдал его.

Больше всего медалистов в этом году подготовили в гимназии №5 — 10 из 74 выпускников. Трое набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Это Екатерина Сухова, Александра Ненишева и Матвей Кулаков. Всех их подготовила учитель русского языка и литературы Елена Гуськова.