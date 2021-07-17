РИАМО - 17 июл. Порядка 200 сотрудников полиции задействуют в обеспечении общественного порядка во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам в Подмосковье, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«На обеспечение общественного порядка задействуется около 200 сотрудников полиции. В связи с проведением (празднования - ред.) онлайн дружинники не будут привлекаться», — отметили в пресс-службе.

В Подмосковье проповеди и молитвы в честь Курбан-байрама пройдут в онлайн-формате, массовых мероприятий не будет. В первый день Курбан-байрама состоится прямая трансляция из Ногинской Соборной мечети, где праздничную проповедь прочтет муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Места для проведения ритуальных жертвоприношений животных в честь Курбан-байрама организуют в 9 городских округах Московской области 20 июля. Тех, кто отправятся в места для жертвоприношений, попросили соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман. Курбан-байрам отмечают на протяжении нескольких дней. В 2021 году праздник начнется 19 июля, но главные торжества выпадают на 20 июля.