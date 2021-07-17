РИАМО - 17 июл. Порядка 300 бригад и около 290 единиц техники «Мосводостока» дежурят на столичных улицах, чтобы оперативно устранять подтопления, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В субботу в Москве может выпасть до 57 мм осадков, что составляет порядка 60% от месячной нормы. На западе, северо-западе и севере города дождь уже идет.

Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу, префектуру, а также городским службам.

По прогнозам синоптиков, активная грозовая деятельность в Москве продлится до 19-20 часов, после чего погода улучшится.