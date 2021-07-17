РИАМО - 17 июл. Суточный пассажиропоток станции Ховрино Октябрьской железной дороги (ОЖД), которая в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), вырос более чем в 3 раза с момента открытия в ноябре 2020 года, сообщили РИАМО в пресс-службе МЦД.

В день запуска станцией воспользовались 2,3 тыс. пассажиров, а сегодня в среднем в сутки ей пользуются около 8 тыс. человек.

ТПУ «Ховрино» является современным транспортным хабом с удобной пересадкой между железной дорогой, одноименной станцией метро Замоскворецкой линии и наземным транспортом.

Станция стала первой на въезде в столицу удобной пересадкой на метро для жителей Зеленограда, Химок и других городов Подмосковья, а для жителей районов Ховрино и Западное Дегунино – альтернативой для поездок в центр Москвы.

Ранее большинство людей для ежедневных поездок использовали наземный транспорт с пересадкой на метро «Планерная» или личный автомобиль. Теперь же все больше жителей выбирают поездки по железной дороге с пересадкой на метро. Также Ховрино активно используют пассажиры аэропорта Шереметьево и междугороднего автовокзала Северные Ворота для пересадки на метро.

«Мы ожидаем, что к 2030 году пассажиропоток станции Ховрино вырастет до 25 тыс. пассажиров в сутки, поэтому она построена с запасом пропускной способности на десятилетия вперед», — подчеркнули в пресс-службе.

На севере столицы есть еще одна удобная пересадка с ОЖД на московский транспорт: со станции Лихоборы (НАТИ) можно всего за несколько минут перейти на станцию «Лихоборы» МЦК.

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