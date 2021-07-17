РИАМО - 17 июл. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по пассажирскому автобусу в ходе дорожного конфликта на Большой Пироговской улице в столице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, в ходе дорожного конфликта водитель за рулем Mercedes Gelandewagen выстрелил из пистолета в лобовое стекло рейсового автобуса «ЛИАЗ», в кабине которого находился водитель. После стрельбы злоумышленник скрылся. В результате инцидента пострадавших нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в полицию доставили подозреваемого в совершении данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.