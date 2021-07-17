РИАМО - 17 июл. В столице в субботу может выпасть до 57 мм осадков, что составляет порядка 60% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в ближайшие часы погода в Москве резко испортиться, гряда грозовых облаков придет с северо-запада.

«Выпадет до 57 мм осадков, прогремят грозы, местами с градом диаметром 2-3 см», - сказал Тишковец в видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

Он добавил, что порывы ветра при грозе будут достигать 15-20 м/с.

По его словам, после сильного дождя температура понизится до 26-29 градусов. Атмосферное давление также будет падать и составит 744 мм рт. ст.

Норма осадков в июле составляет 94 мм.

Узнайте, где искупаться и позагорать летом в Москве>>