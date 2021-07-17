РИАМО - 17 июл. Во время грозы и шквалистого ветра не следует укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

До конца дня в Москве ожидаются грозы, ливни, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с.

По словам синоптиков, активная грозовая деятельность продлится до 19-20 часов, после чего грозовые очаги будут распадаться и погода улучшится.

Температура воздуха в Москве может подняться до 32 градусов, в Подмосковью – до 33 градусов. Суббота станет десятым днем подряд в столичном регионе с температурой выше 30 градусов.

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