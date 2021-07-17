РИАМО - 17 июл. Росстат провел исследование по определению ожидаемой продолжительности жизни в регионах страны по итогам 2020 года, Москва вошла в тройку лидеров. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Самая высокая продолжительность жизни отмечается в Ингушетии (около 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года).

В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни людей, согласно исследованию, составляет 71,54 года.

Ранее Росстат рассказал о средней длительности декрета в РФ. Так, женщины в стране в среднем находятся в декрете около 2,5 лет.

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