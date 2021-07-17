РИАМО - 17 июл. Продолжаются работы по строительству пересадки между одноименными станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой (БКЛ) и Сокольнической линий метро, там планируется уложить порядка 400 кубометров бетона. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В конструкции действующей станции «Проспект Вернадского» «красной» ветки метро в свое время была заложена специальная камера для интеграции перспективных линий метрополитена. В настоящий момент именно в этой камере возводятся монолитные конструкции будущей пересадки», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что над платформенной частью на станции БКЛ проектировщики предусмотрели балконы, по которым можно будет пройти к зоне пересадки на Сокольническую линию подземки.

«Общая длина подземного пешеходного перехода между станциями составит порядка 70 метров», – добавил Бочкарев.

Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций метрополитена) Юрий Кравцов, на сегодняшний день рабочие также производят вынос инженерных систем.

«Следующим этапом будет производиться устройство технологического проема в пассажирской зоне действующего метрополитена и возведение лестничных маршей в средней части платформенного участка станции Сокольнической линии, по которым пассажиры будут осуществлять пересадку», – сказал Кравцов.

Станция «Проспект Вернадского» в составе БКЛ разгрузит центральные узлы городского метро и южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической линий, а еще существенно улучшит транспортное обслуживание территории МГУ им. М.В. Ломоносова.

На базе станции «Проспект Вернадского» планируют организовать транспортно-пересадочный узел.

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