РИАМО - 17 июл. В Никулинском районном суде Москвы в субботу проходит избрание меры пресечения девушке-водителю, которая сбила 3 детей на пешеходном переходе. Следствие ходатайствует о ее домашнем аресте, сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

16 июля девушка, недавно получившая водительские права, сбила 3 детей на пешеходном переходе возле д. 5 по ул. Авиаторов. Один из пострадавших скончался, двое находятся в больнице.

Состояние алкогольного опьянения у девушки-водителя в настоящий момент не подтверждено экспертизой.

Ей были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).