РИАМО - 17 июл. В субботу активная грозовая деятельность в Москве и Подмосковье продлится до 19-20 часов, после погода улучшится, сообщается на сайте «Метеовести».

Как пояснили синоптики, жаркие и неустойчивые воздушные массы, господствовавшие над Московским регионом, в послеполуденные часы стали причиной образования мощных кучево-дождевых облаков. Это привело к локальным ливням, местами с грозами и шквалистым ветром, в отдельных районах возможен град. Тем не менее температура достигла 31-градусной отметки.

По прогнозам специалистов, активная грозовая деятельность продлится до вечера, после чего грозовые очаги будут распадаться. В столичном регионе грозовые очаги смещаются с северо-запада на юго-восток.

Ранее синоптики предупредили, что локальные ливни в Москве не дадут ощущения прохлады. Кроме того, в субботу очень низкое содержание кислорода в воздухе и высокий ультрафиолетовый индекс.

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