РИАМО - 17 июл. На время закрытия участка «красной» ветки московского метро на городских дорогах действует ряд ограничений для водителей, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Участок Сокольнической линии метро от станции «Спортивная» до станции «Тропарево» закрыт для пассажиров до 1 часа ночи 9 августа. На этот период отменены левый поворот с улицы Хамовнический вал в сторону Лужнецкого моста и разворот на улицу Островитянова в сторону проспекта Вернадского.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасный и беспрепятственный проезд компенсационных автобусов. На основных перекрестках маршрута КМ ежедневно будут нести службу экипажи ДПС.

В период закрытия участка «Спортивная» - «Тропарево» на станции «Проспект Вернадского» строят пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

Чат‑бот Александра поможет пассажирам во время закрытия участка «красной» линии метро>>