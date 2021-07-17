РИАМО - 17 июл. В субботу суд изберет меру пресечения девушке-водителю, которая сбила 3 детей на пешеходном переходе в столице, сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения будет рассмотрено в Никулинском районном суде города.

Девушку обвиняют в совершении ДТП, в результате которого 1 ребенок скончался, еще 2 детей были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Девушке предъявлены обвинения.

Об избранной Никулинским районным судом мере пресечения будет сообщено дополнительно.

16 июля девушка 2002 г.р., которая недавно получила права на вождение автомобиля, сбила 3 детей на пешеходном переходе возле д. 5 по ул. Авиаторов.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».