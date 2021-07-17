РИАМО - 17 июл. Социальная доплата до величины регионального прожиточного минимума пенсионера будет назначаться в РФ в беззаявительном порядке с 2022 года, сообщает агентство «Прайм».

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам.

Также со следующего года для подачи заявления на получение пенсии не потребуется личный визит в Пенсионный фонд РФ. Пенсию можно будет оформить через портал госуслуг, необходимые документы будут в распоряжении ПФР.

Для граждан, которые проживали на селе не менее 30 лет, не потребуется ежегодно подтверждать факт проживания в сельской местности, чтобы получать надбавку в размере 25% к фиксированной пенсии. Право на получение повышенной пенсии «сельский» пенсионер получит, если будет проживать на селе по состоянию на дату ее назначения.

Финогенова также отметила, что пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за 2 года до наступления официального пенсионного возраста, а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по достижению ими пенсионного возраста.

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